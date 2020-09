The Last of Us 2: Joel ed Ellie raffigurati in due nuove, bellissime statue

Joel ed Ellie, i protagonisti di The Last of Us, sono stati raffigurati in due nuove, bellissime statue ricche di dettagli e disponibili per il preorder.

Il primo pezzo è un set composto da due statue che è possibile esporre insieme o separatamente, basato sull'aspetto dei personaggi nell'originale The Last of Us e realizzato dall'artista giapponese Masato Ohata.

In questo caso abbiamo un Joel alto circa 21,5 centimetri e una Ellie alta circa 19 centimetri, armati rispettivamente di pistola e fucile, ritratti in atteggiamenti che i giocatori conoscono molto bene.

Il prezzo di questo pregevole set è pari a circa 285 euro e la consegna verrà effettuata nel mese di marzo 2021. Per effettuare il preorder potete cliccare qui.

Il secondo pezzo, realizzato da Gaming Heads, si basa invece su The Last of Us 2 e ha per protagonista la sola Ellie adulta, in una Stealth Edition con parti intercambiabili per far assumere al personaggio diverse pose.

Alta ben 41 centimetri, la statua pesa la bellezza di 6,3 chilogrammi e viene prodotta in numero limitato, con sole 750 unità distribuite nel mondo. Ciò fa inevitabilmente lievitare il prezzo, pari a 549,99 dollari più 30 di spedizione per l'Italia. Per il preorder, cliccate qui.