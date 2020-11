Call of Duty: Black Ops Cold War su PS5, i grilletti di DualSense offrono resistenze diverse per ogni arma

Call of Duty: Black Ops Cold War su PS5 farà raggiungere un nuovo grado di immedesimazione, secondo quanto riferito dagli sviluppatori, grazie anche al fatto di aver fatto in modo che i grilletti del DualSense simulino ogni arma in maniera diversa.

I grilletti adattivi del DualSense sono una delle caratteristiche peculiari del nuovo controller di PS5, che fornendo la possibilità di offrire feedback e resistenze differenziate possono funzionare particolarmente bene con gli sparatutto.

Tony Flame, lead game designer di Treyarch che si è occupato anche di questo aspetto nello sviluppo di Call of Duty: Black Ops Cold War, riuscendo ad ottenere dei risultati molto convincenti, come riportato: "Il controller DualSense è fantastico, ha un nuovo feedback aptico che, quando si preme il grilletto, può fare in modo che vibri, ogni volta che un'arma spara c'è un piccolo motore che segue ogni cosa che succede sullo schermo", questo per quanto riguarda il famoso feedback aptico, ovvero la vibrazione aumentata.

Tuttavia, sembra ancora più interessante quello che è stato fatto per quanto riguarda i grilletti adattivi: "C'è un sistema di sensibilità sul grilletto che rappresenta la pressione richiesta dal grilletto di un'arma vera. Tutte queste caratteristiche sono state inserite nel gioco e regolate in maniera differente per ogni arma. Dunque è stato un lungo lavoro ma il risultato è eccezionale e dà alle armi un feeling che non avevamo mai provato prima".

Dunque Call of Duty: Black Ops Cold War su PS5 rende differente la sensazione di ogni arma in base alla vibrazione ma soprattutto alla diversa resistenza del grilletto che dovrebbe riprodurre le caratteristiche dell'arma vera, stando agli sviluppatori, sfruttando il sistema di motori inserito nei grilletti adattivi del DualSense.

Per il resto, Flame ha fatto sapere che il gioco sulle nuove piattaforme sfrutta le potenzialità aggiuntive offerte dagli hardware next gen, ma per quanto riguarda il frame-rate è stata posta una particolare attenzione a rendere bilanciato il gioco, in modo da non creare squilibri tra gli utenti visto che il multiplayer è basato sul cross-play tra piattaforme diverse.

Call of Duty: Black Ops Cold War avrà elementi particolari su console Sony, come abbiamo visto nel trailer sui contenuti esclusivi su PS5 e PS4, mentre sono stati pubblicati anche i requisiti ufficiali aggiornati per la versione PC.