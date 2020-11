Godfall, niente ray tracing su PC al lancio: vediamo un benchmark su RTX 3090

Godfall non supporta il ray tracing su PC, quantomeno al lancio: questa e altre feature arriveranno a breve tramite il rilascio di una patch, ha dichiarato il team di sviluppo del gioco.

Immaginiamo che tale limitazione non riguardi la versione PS5 di Godfall, che peraltro sarà esclusiva per sei mesi, ma non ci sono ancora conferme ufficiali o smentite in merito: scopriremo tutto a partire da domani.

Oltre al ray tracing, Counterplay Games aveva in effetti promesso anche la presenza del variable rate shading, una funzionalità in grado di cambiare il livello di dettaglio degli oggetti e di alleggerire il carico sulla GPU per ottenere prestazioni superiori a parità di potenza.

Wccftech ha realizzato un benchmark del gioco utilizzando una potentissima NVIDIA RTX 3090 e ottenendo, come si vede qui sotto, circa 60 fps alla risoluzione di 4K e con tutte le regolazioni al massimo.

Godfall sarà disponibile a partire da domani sia su PC che su PS5: in fase di recensione cercheremo di capire qualcosa di più sullo stato del gioco per quanto concerne l'effettistica avanzata.