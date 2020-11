One Piece: Usop diventa un'adorabile fanciulla nel cosplay di sammyscosplay

Tra i variopinti personaggi di One Piece, uno che rimane particolarmente impresso è sicuramente Usop, sia per le sue caratteristiche di base che per il suo bizzarro aspetto, pertanto risulta alquanto sorprendente vederlo in una forma così diversa come una graziosa fanciulla, ma questa è l'impresa portata a termine da sammyscosplay.

Usop è uno dei personaggi storici, membro fondatore della ciurma di Cappello di Paglia, ma si è sempre contraddistinto per una certa mancanza di coraggio e doti in combattimento che certamente non sono al livello di altri suoi compagni. Eppure, proprio per il suo essere così particolare ha avuto sempre un posto importante nelle preferenze dei fan, generando anche lui un po' di emulazioni attraverso i cosplay.

Quello che vediamo oggi è tuttavia un caso decisamente particolare, perché il cosplay è fatto da una ragazza e soprattutto perché è a tutti gli effetti una totale reinterpretazione al femminile del personaggio in questione, che stranamente funziona molto bene.

Sammyscosplay riprende gli abiti più moderni di Usop, quelli successivi al salto temporale, ma ne ricostruisce il costume al femminile: dunque non si tratta di una ragazza che si traveste da Usop quanto piuttosto di una sorta di Usop femmina, dall'aspetto anche grazioso al di là del tipico naso lunghissimo del personaggio originale.

Proprio questo elemento sembra aver generato un po' di incomprensioni: come riferito dalla coplayer nel commento all'immagine, "Ho perso il conto di quante persone in quel giorno mi hanno chiamato Pinocchio".

Per quanto riguarda One Piece e cosplay, ricordiamo inoltre quello di Rufy sempre al femminile da parte di vanillecos e quello di Nico Robin nel cosplay di nancy_banks69.