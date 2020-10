One Piece, Nico Robin prende vita nel cosplay di nancy_banks69

Domenica è finalmente arrivata: giorno di riposo, ma non per questo necessariamente privo di un nuovo cosplay. Vogliamo proporvene uno dedicato alla Nico Robin di One Piece, dato che era da diverso tempo che non ne venivano realizzati di dicenti.



La cosplayer nancy_banks69, dunque, ha realizzato proprio di recente un costume dedicato alla Nico Robin di One Piece: si tratta probabilmente di uno dei suoi personaggi preferiti, nonché di uno dei più importanti all'interno dell'opera di Eiichiro Oda. Nico Robin si è aggiunta alla ciurma di Rufy Cappello di Paglia con la saga di Alabasta e di Crocodile, per poi non lasciarla più.



Il cosplay è stato realizzato con grande attenzione per i dettagli del vestito, nonché per gli accessori (notate, ad esempio, gli occhiati da sole); anche l'interpretazione è quella giusta, perfettamente attinente con l'eroina in questione. Eccovi qui di seguito l'immagine: cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento.



