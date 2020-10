FIFA 21: un folle bug fa saltare i calciatori ben più di CR7

Diversi giocatori hanno filmato un nuovo e folle bug di FIFA 21. Sembra piuttosto comune, infatti, che in determinate condizioni i calciatori, al posto di fare un salto normale, spicchino letteralmente il volo. Un salto che fa sembrare quelli di CR7 dei balzelli da principiante.

Notevole è il primo esempio postato da Out Of Context Football: il calciatore non solo salta una decina di metri, ma quando sta per atterrare fa partire anche fuochi d'artificio e scintille.

Uno spettacolo davvero notevole.

Ancora non si sa cosa causi questo bug, se non che avviene quando i calciatori già di loro devono compiere un salto e stanno eseguendo delle torsioni. Peccato che possa accadere ovunque, non importa che ci si trovi in area di rigore o a centrocampo, è sempre il momento di spiccare il volo.

Non è il primo bug esilarante di FIFA 21 di cui vi parliamo, ma questo ha dei risvolti davvero notevoli.

Ancora non sappiamo quando questo glitch sarà sistemato, ma sappiamo che EA è piuttosto veloce nell'aggredire questo genere di problematiche: sono già state pubblicate tre patch di gioco, ma evidentemente non tutti i problemi sono stati risolti.

Siete mai incorsi in questo genere di bug?