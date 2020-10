FIFA 21, un nuovo glitch scatena gag decisamente comiche

FIFA 21 ha un nuovo glitch che scatena praticamente le comiche all'interno del gioco, cosa peraltro non proprio nuova per la celebre simulazione EA, che negli anni ha collazionato una quantità di casi simili da meritare raccolte di sketch degne di Buster Keaton.

Nel video riportato qui sotto, pubblicato su Reddit, emerge il caso particolare della palla incastrata nel "7": dopo un incredibile tiro da centrocampo precisamente indirizzato all'angolo alto della porta, la palla invece di entrare in rete rimane incastrata nella "ragnatela" tra il palo e la traversa a causa di un evidente glitch del sistema.

Ad aggiungere ulteriore umorismo e assurdità alla scena c'è anche il comportamento del portiere e dei giocatori in campo, che cercano disperatamente di toccare la palla. Essendo questa inserita in una sorta di loop fallace per un bug del sistema, non è effettivamente raggiungibile da nessuno, cosa che determina una serie di goffi salti e movimenti inconsulti dei giocatori che non riescono a toccare la palla.

La gag, se non altro, è godibile, nella speranza che non accada troppe volte. Di recente avevamo parlato, in proposito, del portiere gigante di FIFA 20 ma per il momento non ci sono ancora dei report particolarmente estesi su bug o glitch presenti all'interno di FIFA 21, in attesa di un utilizzo maggiore da parte della community. Nel frattempo, il gioco continua ad essere primo nella classifica vendite UK.