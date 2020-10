Sword Art Online: Alicization Lycoris il primo capitolo è gratis per PS4 e Xbox One

Bandai Namco ci ha informati che il primo capitolo di Sword Art Online: Alicization Lycoris, il gioco basato sull'anime originale, è gratis per PS4 e Xbox One. Ma non solo: tutti coloro che decideranno di provarlo potranno conservare i salvataggi, nel caso in cui decidano di acquistare il gioco completo.

Si tratta di un'iniziativa che il publisher ha pensato per avvicinare tutti coloro che sono indecisi se acquistare il gioco o meno. Sword Art Online: Alicization Lycoris racconta il mondo medievale-fantasty del canone di Alicization, con i giocatori che possono brandire enormi spade, incontrare cavalieri e trovarsi faccia a faccia con creature mitiche.

Questa è la nostra recensione di Sword Art Online: Alicization Lycoris. Si tratta di "un titolo non per tutti. Risulta piuttosto adatto solo per appassionati che si accontenteranno di ripercorrere le vicende degli episodi di Alicization e che per questo motivo potranno soprassedere a grossi problemi narrativi nella seconda parte e tecnici durante tutto il gioco. Il gioco di Aquria non è brutto ma si accontenta di essere un titolo insipido racchiuso nell'originalità e nelle idee altrui, senza provare a mettere la propria firma e la propria personalità."

Da oggi è possibile giocare gratuitamente il Primo Capitolo del gioco fino a "Lezioni Extracurricolari" su PlayStation 4 e Xbox One. Una volta completata la prova si potrà decidere se acquistare il gioco e proseguire comodamente la propria partita dal punto nel quale era stata interrotta.