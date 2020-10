Amazon: 10.000 euro in buoni regalo per festeggiare il decimo compleanno: come averli

Amazon, colosso dell'e-commerce che di certo non ha bisogno di alcuna presentazione, festeggia il decimo compleanno: quale occasione migliore per mettere in palio 10.000 euro in buoni regalo? L'iniziativa è decisamente interessante, e stiamo per illustrarvela con tutti i suoi dettagli.



La promozione inizia oggi lunedì 19 ottobre 2020 e terminerà il 15 novembre 2020 alle 23:59. Per tutto questo periodo di tempo sarà possibile effettuare ordini di almeno 30 euro contenenti prodotti venduti e spediti da Amazon, così da partecipare all'estrazione che avverrà tra il 24 novembre 2020 e l'8 dicembre 2020.



Ogni acquisto darà diritto ad un codice di partecipazione, fino ad un massimo di dieci per ogni account Amazon; i clienti Amazon Prime avranno il doppio delle possibilità di vittoria (due codici per singolo acquisto).



Qui di seguito trovate tutti i premi messi in palio da Amazon: più codici avrete, più possibilità ci saranno di vincere.

Primo Premio : due Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di 5.000 € ciascuno, per un valore complessivo di 10.000 €: il premio sarà assegnato tramite estrazione di 1 codice di partecipazione

: 10 Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di 1.000 € ciascuno: il premio sarà assegnato tramite estrazione di 10 codici di partecipazione Terzo Premio: 100 Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di 100 € ciascuno: il premio sarà assegnato tramite estrazione di 100 codici di partecipazione