Amazon Alexa, un bambino l'ha usato per salvare la madre da una crisi epilettica

Ecco una vicenda a lieto fine, per cominciare bene la settimana del 19 ottobre 2020: un bambino ha utilizzato il dispositivo Amazon Alexa per salvare la vita della madre, in preda ad una crisi epilettica. Per fortuna sia lui che il device erano al posto giusto al momento giusto.



Una settimana prima dell'incidente, la nonna di Tyrion Spann (quest'ultimo ha cinque anni e vive in Pennsylvania) aveva deciso di programmare Amazon Alexa, in modo che il bambino potesse chiamare ogni volta che voleva, soprattutto se in caso di bisogno. Decisione profetica: il 20 settembre 2020 la madre di Tyrion ha sofferto di uno dei peggiori attacchi epilettici che avesse mai avuto, finendo priva di sensi.



Il bambino è entrato subito in azione, e usando Amazon Alexa ha chiesto aiuto alla nonna, che ha poi richiesto l'intervento di un'ambulanza. L'anziana signora - che si chiama Neal - ha confermato che sua figlia sta bene, e che ovviamente deve la vita a Tyrion. "Io sono della vecchia scuola, siamo stati addestrati a chiamare il 911" ha dichiarato la nonna in un'intervista, "penso che nei tempi attuali, i nostri figli debbano imparare ad usare Alexa, la tecnologia, a proprio vantaggio".