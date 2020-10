Among Us: la mod per essere sempre Impostori esiste, ed è un problema per tutti

Qualunque gioco presenta degli utenti che preferiscono far ricorso a trucchi e stratagemmi, piuttosto che giocare onestamente. E hacker e cheater naturalmente hanno degli strumenti a disposizione, come le mod... Among Us, in particolare, ha già visto in azione una mod per essere sempre Impostori.



Questa mod esiste ma, in modo del tutto imprevedibile, si è rivelata un problema per tutti. A rimetterci di più sono però (come sempre, del resto) i giocatori onesti: conoscendo l'esistenza di questa mod, gli utenti sono pronti a segnalare per hacking anche giocatori che magari completamente a caso si sono ritrovati a rivestire i panni dell'Impostore per più partite di seguito.



"Sono stato l'Impostore per tre volte di seguito. Mi hanno chiamato cheater e sbattuto fuori: esistono hack di questo tipo?" ha chiesto Irishbarse su Reddit qualche tempo fa; ma la situazione peggiora a vista d'occhio. "Un mio amico stava giocando ad Among Us con degli sconosciuti su Discord" ha raccontato Aris su Twitter, "qualcuno ha usato delle hack ed è diventato il terzo Impostore".



"Il mio amico lo ha fatto presente: allora questo tizio ha detto che si trattava di un bug, è uscito e poi rientrato in partita. Ma da allora il mio amico è diventato Impostore per tre volte di seguito. Tra l'altro lui è terribile, come Impostore. Hanno iniziato a sospettare che fosse lui l'hacker, benché non lo fosse". Alla fine anche questo giocatore è stato espulso, a causa dei veri utilizzatori delle mod.



E si potrebbe continuare con altri esempi, come con quello di Gyoza che è talmente fortunato (o sfortunato in questo caso, dipende dalla prospettiva) da beccare anche per sette volte di seguito il ruolo di Impostore. Come si rimedia ad un problema del genere? Purtroppo contro i sospetti degli altri utenti si può fare poco, ma se le mod non esistessero (non di questo tipo, almeno) l'ambiente di gioco sarebbe sicuramente più sano e divertente.



Se proprio si ha bisogno di utilizzare le mod, che almeno vengano scelte quelle innocue: per esempio quella che permette di diventare Toad di Super Mario.

Something is wrong with me because I ALWAYS get imposter when playing Among Us. I've been imposter 7 times in a row.

People started kicking me for that reason only. They even made a rule, 'Always kick Orange first.'