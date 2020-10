Among Us: i costumi perfetti da indossare ad Halloween 2020

Among Us è il titolo del momento, ed è naturale che si stiano cercando dei modi per trasportarlo dal videogioco in sé al mondo reale. Quale occasione migliore di Halloween 2020? Oggi vogliamo mostrarvi alcuni dei costumi perfetti da indossare durante la festa più inquietante dell'anno, tutti realizzati dalla community dei fan.



Cominciamo con dei costumi di gruppo, in cui ognuno dei presenti indossa i panni di un personaggio ben preciso del titolo di InnerSloth. Chi sarà l'impostore? L'immagine è di peachieteas, che ha ottenuto subito un notevole riscontro su Instagram.

La cosplayer holy.grail (trovate anche lei su Instagram) ha optato invece per un costume singolo. La sua divisa gialla cela in realtà molti pericoli: in questo caso è ovviamente lei l'Impostore di Among Us. Lo sfondo dell'immagine è quello mostrato dal titolo quando un giocatore viene gettato via nello spazio siderale. Gli accessori mostrati in queste foto sono gli stessi con cui è possibile personalizzare il proprio personaggio di Among Us, ovviamente.