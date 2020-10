Ghost of Tsushima: Legends, un video di gameplay con i primi 18 minuti

Ghost of Tsushima: Legends si mostra in un video di gameplay con i primi 18 minuti di azione in-game, pubblicato per l'occasione da IGN.

Disponibile da un paio di giorni, l'aggiornamento Legends per Ghost of Tsushima introduce una modalità multiplayer cooperativa in cui potremo combattere insieme agli amici contro orde di nemici.

L'update gratuito consente peraltro di selezionare il proprio personaggio fra quattro possibili classi: Samurai, Cacciatore, Ronin e Assassino, ognuna caratterizzata da abilità differenti che incidono sul nostro approccio all'esperienza.

Nella modalità Legends potremo dunque cimentarci con un set di missioni basate quasi esclusivamente sugli scontri, in cui ci verrà chiesto di sopravvivere a ondate sempre più consistenti di avversari.

Per accedere ai contenuti dell'aggiornamento bisognerà ovviamente disporre di un abbonamento a PlayStation Plus.