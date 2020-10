Fortnite: un trucco per sfruttare l'NPC Wolverine, completando le sfide facilmente

Forse non lo avete ancora scoperto, ma la community di Fortnite sì: esiste un trucco davvero utile per completare più velocemente le sfide settimanali e le schede punti stagionali, sfruttando l'NPC di Wolverine. E noi ovviamente stiamo per mettervi la pulce nell'orecchio, spiegandovi come fare.



Volete completare le sfide facilmente su Fortnite? Bene, dovreste cercare il Wolverine che vaga nella Foresta Frignante, o a volte presso il Pantano Palpitante. D'accordo, è l'eroe Marvel più forte e pericoloso di tutti, ma ne vale la pena. Avete presente, per esempio, la nuova sfida settimanale che richiede di infliggere 15.000 danni ai nemici con fucili d'assalto? Bene, è possibile "farmarla" in pochi secondi con Wolverine.



L'NPC di Wolverine conteggia tutti i danni inflitti per la missione: aggiungete il fatto che Wolverine abbia a disposizione un numero altissimo di punti vita, e per di più che possa curarsi dopo essere finito KO. Questo significa che tornerà sempre in piedi, e voi potrete continuare ad infliggere danni completando la missione in pochi secondi; certo, a patto di avere a disposizione sufficienti proiettili.



Ma oltre a questa sfida, sarà possibile "abusare" di Wolverine anche per completare tutte le altre con caratteristiche simili: eliminazioni compiute saltando in aria, con mitragliette od esplosivi, e molto altro ancora. Tenete però a mente che ogni partita ospita uno ed un solo Wolverine, e che una volta eliminato del tutto non c'è modo per riportarlo in vita.