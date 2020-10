Google Assistant e Amazon Alexa ora raccontano storie di fantasmi (ma solo in USA)

Se avete sempre sognato di ascoltare storie di fantasmi, ma non avete mai avuto alcuna voglia di chiedere ad un altro essere umano di essere il vostro narratore, beh... a breve potreste farlo sfruttando Google Assistant e Amazon Alexa.



Difatti Google Assistant e Amazon Alexa ora raccontano storie di fantasmi, anche se per il momento solo in USA. Ma dagli Stati Uniti la nuova curiosa iniziativa potrebbe anche passare al resto del mondo, come avvenne per rintracciare il percorso di Babbo Natale lo scorso 2019: del resto quale occasione migliore di Halloween 2020? Siamo già nel periodo più inquietante dell'anno. E non solo per la pandemia, ovviamente.



Tornando al punto di partenza: US Ghosts ha stretto una collaborazione con Amazon e Google. Sarà dunque sufficiente chiedere ad Amazon Alexa "Alexa, Open Ghost Adventures" per ascoltare storie di fantasmi; con Google Assistant invece la frase magica è "Hey, Google, talk to Ghost Adventures". Un catalogo di ben 200 storie aspetta i clienti di questi dispositivi... i clienti americani, almeno per il momento.