Amazon Alexa e Alexa Print: come stampare con i comandi vocali

Amazon Alexa, uno degli assistenti digitali più noti e utili tra quelli presenti sul mercato, nel momento in cui scriviamo si arricchisce di una nuova funzione. Si chiama Alexa Print, e come il nome lascia intuire permette di stampare con i comandi vocali.

Avete capito bene: ora potete stampare la vostra lista della spesa, delle note, ricette, ma persino cruciverba e molto altro, a seconda delle vostre esigenze. Come stampare con Amazon Alexa? Come prima cosa dovrete chiede all'assistente virtuale "Alexa, cerca la mia stampante". Dalle impostazioni dell'app (che di recente si è anche rifatta il look) è invece possibile aggiungere direttamente un nuovo dispositivo.

Ad oggi 11 settembre 2020 Alexa Print supporta le stampanti IPP di HP, Brother, Canon ed Epson, probabilmente però già nel prossimo futuro questa lista verrà ampliata. Una volta collegato il dispositivo ad Amazon Alexa, sarà sufficiente impartire gli ordini tramite la voce, chiedendo di stampare i propri file preferiti.

Alexa potrà anche monitorare quanto inchiostro è disponibile nella stampante, e vi offrirà uno sconto del 10% per gli ordini relativi al toner effettuati su Amazon: meglio di così!