Black Legend: un trailer annuncia un nuovo GDR strategico per PS5, XSX, Switch e PC

Warcave ha annunciato con un trailer Black Legend, un nuovo GDR strategico a turni in arrivo per PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC nei primi mesi del 2021. Nel gioco dovremo padroneggiare l'alchimia del XVII secolo per liberare una città in rovina dal culto sanguinoso del grande alchimista Mefisto.

Il gioco sembra oscuro al punto giusto e strutturato come un gioco di ruolo classico, ma con i combattimenti a turni in stile XCOM. Lo sviluppatore Warcave vuole pubblicare il gioco durante i primi mesi del 2021 su PC, Switch e le console di nuova generazione di Sony e Microsoft. Black Legend supporterà gli achievement, i salvataggi in cloud e sarà adattato in italiano.

Ecco la descrizione fornita dagli sviluppatori:

"Guida uno squadrone di mercenari nella città maledetta di Grant e aiuta la resistenza ancora in vita a combattere contro un letale culto di fanatici. Dissipa la nebbia che invade le strade e che instilla la follia tra la gente, in questo elettrizzante RPG strategico a turni ambientato in un universo alternativo!

Esplora le strade in rovina di Grant, una città del XVII secolo la cui architettura si basa su quelle delle Low Lands. Aiuta la resistenza a lottare contro il Culto di Mefisto. Scopri la storia di Mefisto, un pericoloso alchimista che ha creato una nebbia che porta alla follia con cui ha avvolto l'intera città.

Combatti usando l'alchimia fisica basata sull'antica teoria degli umori. Domina i quattro diversi elementi e combinali con Attacchi catalizzatori per infliggere enormi danni ai tuoi nemici! Sblocca 15 classi giocabili, ognuna delle quali in grado di apprendere abilità uniche e di usare equipaggiamenti diversi. Padroneggiare tutte, entra in sinergia con le altre unità e diventa il salvatore di Grant!

Personalizza il tuo viaggio, che tu sia un amante delle storie, oppure un avido di sfide che non ammette errori.

La nostra salvezza è nelle tue mani, straniero. Realizza il nostro desiderio!"

Di seguito vi riportiamo i requisiti minimi e consigliati per PC:

MINIMI :

: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit

Processore: Intel Core i5-760 / AMD Phenom II X4 965

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: NVidia GTX 580 / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Versione 11

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

CONSIGLIATI :

: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit

Processore: Intel Core i7-6700K/ AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 970 / AMD Radeon RX 480

DirectX: Versione 11

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Cosa ve ne pare?