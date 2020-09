The Legend of Zelda: Breath of the Wild, una Riju perfetta in questo cosplay

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha rivoluzionato il concetto stesso di "open world": il celebre titolo Nintendo, ad oggi disponibile in esclusiva su Nintendo Switch (e su Nintendo Wii U), presenta inoltre un cospicuo numero di personaggi interessanti. Riju, protagonista del cosplay di oggi 11 settembre 2020, è uno di questi ultimi.

E quella del cosplay di oggi 11 settembre 2020 è una Riju perfetta. Ad averne studiato meticolosamente interpretazione e tutti gli accessori necessari, nonché il vestito, è stata la cosplayer Amirahoshiko. Il tutto negli scorsi giorni: questo costume dimostra come i soggetti scelti dai cosplayer non debbano necessariamente essere sempre gli stessi o i più famosi delle produzioni di riferimento, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Reiju, per chi non se lo ricordasse, è la giovane matriarca Gerudo ed erede dell'elmo che permette di difendersi dai fulmini, nonché amica di Link. Qui di seguito trovate il cosplay di cui vi abbiamo parlato, ma anche un'immagine come confronto presa direttamente da The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cosa ne pensate di questo lavoro? Fatecelo sapere con un bel commento.

Il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è attualmente in lavorazione per Nintendo Switch, però attualmente non sono disponibili novità di sorta. Lo aspettate anche voi, non è vero?