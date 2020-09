Panzer Dragoon: Remake, uscita su PC e PS4 imminente stando agli autori

L'uscita di Panzer Dragoon: Remake su PC e PS4 è ormai imminente: lo hanno annunciato gli sviluppatori del gioco, MegaPixel Studio, pur senza fornire una data precisa.

Disponibile su Nintendo Switch dallo scorso marzo in esclusiva temporale, Panzer Dragoon: Remake è già approdato su Google Stadia a giugno ma mancano ancora all'appello le altre piattaforme.

Se l'arrivo su PlayStation 4 e PC viene dato come prossimo, non ci sono invece ancora notizie ufficiali circa la versione Xbox One del gioco, che pure dovrebbe arrivare: probabilmente se ne parlerà dopo la nuova release.

Panzer Dragoon: Remake è un remake di Panzer Dragoon, uscito su Sega Saturn nel 1995. Su un pianeta lontano e solitario incontrerai due draghi risvegliati dall'antichità.

Equipaggiato con un'arma letale proveniente dal passato e guidato dal tuo corazzato drago blu, dovrai compiere il tuo destino e impedire al Drago prototipo di raggiungere la torre.

Pilota il tuo drago attraverso sette incredibili livelli super realistici, da città che affacciano su oceani tropicali a intricate rovine sotterranee. Combatti contro il Drago prototipo che compare assieme a gigantesche libellule malvagie, terribili vespe di dimensione umana, enormi arenicole e letali navi da guerra volanti.

Attacca i nemici senza pietà avvicinandoti rapidamente da ogni lato grazie ai controlli migliorati a 360 gradi e la possibilità di agganciare il bersaglio.