PS5, un nuovo video privato è su YouTube, l'annuncio di data e prezzo è in arrivo?

GermanStrands ha pubblicato su Twitter lo spezzone di un filmato YouTube di PS5 non ancora reso pubblico. Un segnale che potrebbe anche indicare come Sony si stia preparando in segreto all'annuncio del prezzo di PlayStation 5.

Un segreto di Pulcinella, a dir la verità. Questo perché, dopo che Microsoft ha annunciato a sorpresa prezzo e data di Xbox Series X e S, ora tocca alla multinazionale giapponese svelare tutti i suoi piani. Soprattutto adesso che si dice che abbia intenzione di tagliare il prezzo di PS5 per pareggiare l'offerta di Xbox Series X e S.

Per chi non lo sapesse GermanStrands non è nuovo a questo genere di leak. L'account, infatti, è seguito da Hideo Kojima e Sony Santa Monica Studio e in passato aveva anticipato in maniera similare l'annuncio dell'evento dedicato ai giochi PS5. Nonostante questo si tratta sempre di un rumor e come tale va trattato, ma perlomeno la voce arriva da una persona con un certo curriculum.

La comparsa di un nuovo filmato, individuato all'interno della playlist dedicata ai video e agli annunci dedicati a PS5, però, potrebbe voler dire anche altro. Come l'arrivo di un approfondimento sul DualSense, l'SSD o uno dei giochi di lancio. A questo punto, però, tutti stanno aspettando una risposta da parte di Sony sottoforma di annuncio della data di uscita e del prezzo di PS5. E magari anche uno sguardo più approfondito alla line-up di lancio.

Cosa ne pensate?