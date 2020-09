Control, la Digital Deluxe aggiornata a Ultimate Edition per errore da 505 Games

Control è stato protagonista nelle scorse ore di un episodio abbastanza curioso: i possessori della Digital Deluxe del gioco hanno ricevuto un aggiornamento alla Ultimate Edition, a quanto pare effettuato per errore da 505 Games.

L'upgrade è stato quindi "ritirato" dal publisher, rimettendo le cose com'erano prima ma evidenziando una grossa falla nella comunicazione ufficiale relativa alla Ultimate Edition di Control, l'unica a garantire l'aggiornamento gratuito alle versioni PS5 e Xbox Series X.

Nel rispondere alle inevitabili polemiche che hanno fatto seguito alla sua scelta, 505 Games ha infatti cercato di giustificare la sua decisione parlando di non meglio precisate limitazioni tecniche.

Quanto accaduto nelle scorse ore, tuttavia, dimostra che non sussistono problemi del genere e sarà interessante capire se l'azienda vorrà intervenire sulla questione per spiegare cosa sia davvero accaduto.

This is getting absurd: 505 Games has accidentally upgraded owners of the Digital Deluxe edition of Control to the Ultimate Edition (which includes next-gen compatibility) - and then reversed it

This product upgrade was deemed as "not possible" beforehttps://t.co/Q2FAMvRMiZ pic.twitter.com/atNrzoOSwj