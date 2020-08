Control e l'upgrade su PS5 e Xbox Series X, 505 Games spiega la sua decisione

Control offrirà agli utenti un upgrade gratuito su PS5 e Xbox Series X, ma solo per chi acquisterà la Ultimate Edition per PS4 o Xbox One: una decisione che ha fatto storcere il naso a molti utenti.

Ebbene, 505 Games ha provato a fornire una spiegazione al riguardo, secondo cui l'upgrade gratis di Control su PS5 e Xbxo Series X solo con la Ultimate Edition sarebbe dovuto ad alcuni non meglio precisati "ostacoli" che avrebbero impedito al publisher di muoversi diversamente.

Il condizionale è d'obbligo, visto che non si è capito bene di quali ostacoli si stia parlando, e infatti sui social il messaggio di 505 Games non è stato accolto in maniera propriamente entusiastica, anzi ha prodotto ulteriore frustrazione fra chi aveva acquistato Control e il relativo Season Pass, restando ugualmente tagliato fuori dagli upgrade.

"Abbiamo passato diversi mesi a valutare tutte le possibili opzioni per il lancio di Control Ultimate Edition e nessuna decisione è stata presa alla leggera", ha scritto il publisher. "Sebbene sia difficile portare un qualsiasi gioco sulle piattaforme next-gen, abbiamo subito capito che effettuare un upgrade per la nostra attuale base d'utenza alla next-gen con un gioco vecchio di un anno sarebbe stato ancora più complicato."

"Per ogni strada che provavamo a intraprendere c'erano degli ostacoli, e ciò significava che almeno un gruppo di giocatori sarebbe stato tagliato fuori dall'upgrade per vari motivi. Ad oggi non possiamo offrire l'aggiornamento a tutti, e lasciare fuori qualcuno sembra ingiusto. Comprendiamo che non sia ciò che volevate sentire."