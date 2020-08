Call of Duty Black Ops: Cold War, l'artwork ufficiale rivelato con un teaser

Call of Duty Black Ops: Cold War ha un artwork ufficiale, rivelato da Treyarch e Activision con un breve teaser in attesa della presentazione completa del gioco, che si svolgerà il 26 agosto.

Annunciato ieri con un primo trailer, Call of Duty Black Ops: Cold War sarà ambientato durante il periodo della guerra fredda, nell'ambito di un arco temporale parecchio lungo.

Nel caso di questo nuovo episodio della serie sparatutto, in uscita entro la fine dell'anno, i vari leak che abbiamo riportato si sono rivelati fondati, anticipando correttamente nome e ambientazione del gioco.

Curiosamente, nei primi tweet si è parlato di un reveal in quel di Verdansk, la mappa di Call of Duty: Warzone, ma è probabile che gli sviluppatori abbiano optato per un doppio evento: da una parte la presentazione tradizionale, dall'altra quella in-game.

Ad ogni modo, la curiosità nei confronti del nuovo capitolo di Call of Duty è tanta!