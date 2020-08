The Batman, logo ufficiale del film e primo artwork firmato Jim Lee

The Batman ha un logo ufficiale e un primo artwork del film firmato da Jim Lee: si tratta di un'anticipazione rispetto a ciò che vedremo sabato, nel corso del DC FanDome.

L'appuntamento appare entusiasmante anche e soprattutto per i videogiocatori appassionati del Cavaliere Oscuro, se consideriamo che durante l'evento vedremo finalmente la presentazione di Suicide Squad: Kill the Justice League e di Batman: Gotham Knights.

Sappiamo che il film con Robert Pattinson sarà più dark rispetto a quelli precedenti, ma finora del film si è visto poco e nulla: magari il DC FanDome sarà l'occasione giusta per rimediare.

La cosa interessante è che, similmente a quanto fatto con Joker, sembra che DC e Warner Bros. stiamo considerando di mettere in scena il multiverso e dunque differenti versioni dei vari personaggi.

Fra queste sembra ci sarà lo stesso Batman, che dovrebbe tornare nella versione di Michael Keaton nel prossimo film dedicato a Flash con Ezra Miller.

