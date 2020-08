FIFA 20 eChampions League Invitational: analisi e pronostici del torneo virtuale

Al torneo parteciperanno 8 giocatori invitati da EA per i loro rendimenti durante l'intera stagione competitiva.

Oggi si svolgeranno i match del Gruppo A, domani si giocheranno le partite del Gruppo B mentre Sabato il torneo si concluderà con le Semifinali, la Finale del Lower Bracket e la Grande Finale.

Tutti gli incontri saranno trasmessi sul canale Twitch di EASPORTSFIFA dalle ore 18 alle 22 italiane.

Nel Girone A, si affronteranno nel primo match i britannici Gorilla e Tekkz mentre la seconda partita vedrà un confronto tra i tedeschi Megabit e Dullen Mike.

Il giocatore dei Fnatic avrà voglia di chiudere la stagione con un successo ma l'astuzia di Gorilla sarà dura da temere e sicuramente sarà una partita dal puro spettacolo.

Il giovane player del Wolfsburg ha ottenuto ottimi rendimenti in questa stagione mentre Megabit con una prestazione di alti e bassi cercherà di chiudere il ciclo di FIFA 20 in modo positivo.

Nel complesso saranno partite molto combattute data l'esperienza da una parte e le ottime performance dall'altra ma i favoriti per il Day 3 saranno sicuramente Tekkz e DullenMike.

Il Girone B invece vedrà una sfida tra MoAubameyang dei FOKUS e lo svedese Ollelito dei Ninja in Pijamas, fresco vincitore della Summer Cup Europea; mentre il secondo match avrà come protagonisti il tedesco Raseck dei Guild Esports e l'inglese Stokes del Team NEO.

Il primo incontro sarà un confronto molto importante tra il campione in carica e il nuovo talento europeo.

Il tedesco ha avuto una stagione molto anomala e per poco non rischiava di rimanere fuori dal mondiale mentre lo svedese ha giocato un anno in modo straordinario conquistando anche la FUT Champions Cup 3 di Atlanta e diventando così un avversario duro da battere.

La seconda sfida sarà importante per il tedesco Raseck che ha appena firmato un contratto professionistico con il team eSport di David Beckham e quindi cercherà di confermare la fiducia e l'opportunità che gli è stata data da un campione molto importante.

D'altra parte il veterano Stokes proverà con tutte le sue abilità a contrastare il suo avversario e a confermare il suo buon rendimento stagionale.

I probabili vincitori che si qualificheranno al Day 3 saranno Ollelito e Raseck volti a confermare le loro prestazioni durante l'intera annata competitiva.

Il montepremi complessivo di 100.000 $ sarà assegnato in base alla posizione finale nel modo seguente:

1° $35,000

2° $25,000

3° $15,000

4° $10,000

5°e 6° $5,000

7°e 8° $2,500