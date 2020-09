Fall Guys, Steven Spohn vince usando un cappello come controller

In questi giorni Steven Spohn è riuscito a vincere una partita di Fall Guys utilizzando "semplicemente" un cappello come strumento di input. "Niente controller, niente tastiera" ha dichiarato su Twitter, pubblicando la sua impresa.

E voi giustamente potreste non sapere di chi si tratta: nessun pro player lamentoso, nessuna trovata mirata ad ottenere consensi o visualizzazioni, questa volta. Steven Spohn è il COO di AbleGamers, società senza fini di lucro che aiuta le persone affette da disabilità di vario tipo a fruire dei videogiochi. Lui stesso ha un'atrofia muscolare spinale che gli impedisce di compiere anche azioni molto semplici nella vita quotidiana.

Ma nessuno ferma un videogiocatore munito degli strumenti giusti, ed ecco che il cappello tutto speciale di Spohn, unito alla sua buona volontà e tenacia, gli hanno permesso di vincere. I sensori infrarossi del copricapo sono in grado di leggere i suoi movimenti della testa, permettendo all'omino del videogioco di muoversi e di correre. Steven Spohn ama la produzione di Mediatonic, nonché la community di giocatori che è venuta a crearsi proprio attorno a Fall Guys.

Eccovi il video della sua impresa, cosa ne pensate? Tra l'altro Fall Guys si è già dimostrato vicino a società come quella di Spohn, favorendo cospicue donazioni nel corso di un recente contest.

No Controller 🚫🎮

No Keyboard 🚫⌨️ Only a hat 🤠 I got the👑 pic.twitter.com/1URfnaSkrU — Steven Spohn (@stevenspohn) September 10, 2020