Fall Guys, la vittoria assurda di un giocatore fortunatissimo: il video

Sarà capitato sicuramente anche a voi di vincere una partita a Fall Guys: Ultimate Knockout non tanto per merito delle vostre abilità personali, ma perché baciati improvvisamente dalla Dea Bendata. La fortuna ci mette quasi sempre il suo zampino, nel titolo di Mediatonic (così come la sfortuna), ma per rendervene conto avete bisogno di conoscere l'avventura di questo giocatore.

Un giocatore fortunatissimo ha ottenuto una vittoria assurda su Fall Guys: Ultimate Knockout, proprio un decimo di secondo prima di finire inesorabilmente eliminato. Il vincitore, incredulo, ha poi pubblicato il suo video su Reddit, dove ha ottenuto (giustamente) 13.000 upvote in pochissimo tempo. Questi numeri dovrebbero aiutarvi a comprendere l'entità dell'impresa.

"Impresa" per modo di dire naturalmente, perché appunto si tratta solo di fortuna sfacciata. Ad ogni modo: il match finale di questa partita di Fall Guys richiedeva di restare in piedi su una piattaforma potenzialmente instabile, dove ogni tot secondi un tassello della pavimentazione crollava nella melma rosa. Nel frattempo dei giganteschi rulli, ruotando su se stessi, cercavano di buttare di sotto tutti i presenti, come se il suolo traballante di per sé non bastasse.

Bene: in partita erano rimasti solo altri due giocatori, assieme al vincitore oggetto di questo articolo. Ad un certo punto lui è stato scaraventato di sotto dal rullo, eppure giusto un istante prima di toccare la gelatina ha ottenuto la schermata della vittoria. Come è possibile? La piattaforma degli avversari restanti era crollata simultaneamente, eliminandoli.

Eccovi il video, giudicate da voi la fortuna sfacciata. E poi date un'occhiata alla nostra guida ai livelli di gioco di Fall Guys.