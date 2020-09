Steam: l'italiano è sullo 0,75% dei PC ecco perché ci sono sempre meno adattamenti

Dall'ultima indagine sull'hardware di Steam emerge che l'italiano è presente nello 0,75% dei PC che fanno girare Steam: è anche per questo motivo che ci sono sempre meno adattamenti dei videogiochi nella nostra lingua.

I sondaggi mensili di Steam sono sempre piuttosto interessanti. Da una parte si possono scoprire i trend dal punto di vista dell'hardware, come la crescita di AMD, dall'altra si possono spiegare alcune tendenze da parte degli sviluppatori.

Per esempio ci siano un po' indignati per il fatto che Baldur's Gate 3 non abbia l'italiano al lancio, ma a tutto c'è una spiegazione. Sapete quante persone usano Steam in italiano? Lo 0,75% del totale.

Una percentuale davvero misera, che fa essere la lingua di Dante e Manzoni la 14a più usata di tutta la piattaforma. Al primo posto c'è l'inglese col 39,5%, seguito dal cinese col 19,4% e il russo col 11,2%. Il polacco ha quasi il triplo della nostra quota (1,97%) mentre il turco è usato dall'1,73% degli utenti. Persino il thailandese è più utilizzato.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.

Cosa ne pensate? Perchè la nostra quota è così inferiore a quella di paesi con una popolazione analoga?