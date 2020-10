Ferrari Hublot Esports Series: stasera si corre al Nürburgring

Stasera si si corre su Twitch la terza tappa del Ferrari Hublot Esports Series. A partire dalle 20 i piloti professionisti e gli amatori che partecipano a questo campionato ufficiale esport della Ferrari Driver Academy, si sfideranno tra le storiche curve del Nürburgring.

Il circuito tedesco, che sorge intorno al Castello di Nurburg, è uno dei percorsi più affascinanti del mondo e una tappa quasi obbligata per la Formula 1.

Questa sera, però, sarà il teatro di alcune sfide virtuali. Alle 19:45, infatti, partirà la diretta di questa settimana che non lesinerà, come sempre, in emozioni e adrenalina. Basta leggere il resoconto della gara di settimana scorsa, che si è corsa sul Circuito di Zandvoort, per rendersene conto.

Anche questa settimana le competizioni saranno divise tra pro-player e amatori. Sono ventiquattro, tra professionisti e personalità conosciute, i giocatori chiamati a competere nella Pro Series. I migliori si scontreranno nelle fasi finali di novembre contro i più veloci piloti della categoria AM Series, ovvero i migliori tra gli appassionati che hanno partecipato alle gare di qualifica di settembre.

Ecco il Calendario gare:

4 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Monza - corsa



11 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Zandvoort - corsa;



18 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Nürburgring;



25 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Spa Francorchamps;



6-7 Novembre 2020: Finali PRO & AM Series

Le dirette di tutte le gare del Ferrari Hublot Esports Series possono essere seguite sui Canali Ufficiali Twitch, Youtube e Facebook (in questa pagina potrete trovare tutti i collegamenti), e si avvalgono del commento di Nicki Shields, già conosciuta dal grande pubblico grazie al FIA Formula E Championship, e di Paul Jeffrey, giornalista esperto di Sim Racing e voce ufficiale di realtà affermate come Sro Esports e Race Department.