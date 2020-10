Oculus Quest 2: unboxing della confezione italiana

Da qualche giorno abbiamo finalmente messo le mani sulla versione definitiva di Oculus Quest 2, la nuova revisione del visore progettato e prodotto da Oculus che promette di rivoluzionare il mercato della VR grazie a una serie di feature molto interessanti e un posizionamento di prezzo davvero conveniente.

In attesa di entrare nel dettaglio del nostro giudizio attraverso una recensione accurata che troverete sulle nostre pagine la prossima settimana, abbiamo quindi pensato di iniziare a farvi vedere il visore attraverso questo video dedicato all'unboxing di Oculus Quest 2. Al suo interno potrete vedere nel dettaglio tutti i contenuti della confezione, caratterizzata, tra l'altro, da un design minimale e particolarmente rifinito nella disposizione degli elementi.

Accanto all'Oculus Quest 2 è possibile trovare infatti la nuova revisione dei 2 controller Touch, utili a interagire nel migliore dei modi all'interno della realtà virtuale, un piccolo supporto in plastica per consentire un uso comodo del visore anche a chi indossa degli occhiali, il piccolo manuale che funge da guida all'uso, caricabatterie e cavo USB-C.

Perché il caricabatterie? Perché la principale caratteristica del Quest, per chi non lo sapesse, è la sua possibilità di utilizzarlo in modo autonomo e stand-alone, senza alcun tipo di collegamento con PC o console. Il visore è infatti potenziato da uno Snapdragon XR2 ed è completo di batteria interna oltre che di sufficiente memoria in grado di ospitare numerosi giochi e app compatibili e acquistabili con lo store proprietario.

Allo stesso tempo, attraverso un cavo USB-C abbastanza lungo e con sufficiente ampiezza di banda, diventa possibile attivare Oculus Link e utilizzare Oculus Quest 2 come un visore VR per il proprio PC trasformandolo, di fatto, in un Oculus Rift, pur con le dovute differenze relative alle lenti e al design. Così facendo potremo utilizzarlo con Steam o con qualsiasi altro gioco per computer in grado di funzionare con un caschetto per la realtà virtuale.

L'appuntamento quindi è alla nostra futura trattazione approfondita del visore; nella sua attesa vi ricordiamo che Oculus Quest 2 è disponibile dal 13 ottobre online in 2 differenti versioni che differiscono esclusivamente per la quantità di memoria disponibile nel visore: 64 GB a 339€ e 256 GB a 449€.