Genshin Impact, Noelle prende vita in questo cosplay

Genshin Impact è il gioco del momento, e fintanto che lo rimarrà vedremo nuovi cosplay a distanze temporali accettabili l'uno dall'altro. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre 2020, possiamo ad esempio mostrarvi un costume dedicato a Noelle.



Noelle è un personaggio molto potente e utile in Genshin Impact: dal punto di vista della trama, si tratta di una maid che ambisce ad entrare nell'ordine dei Knights of Favonius; speriamo che ci riesca, ad un certo punto. Il cosplay è stato realizzato da una cosplayer coreana dal nome impronunciabile, quindi pubblicato su Instagram da cosplaysekai.id.



Subito è stato accolto in modo molto positivo dalla community: eccovi quindi qui di seguito l'immagine del cosplay di Noelle. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento. Potrete aggiungerla alla vostra collezione, che attualmente comprende anche i costumi di Diluc e di Lisa la strega.