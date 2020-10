The Elder Scrolls 6: Hammerfell: un favoloso reveal trailer è stato creato da un fan

In mancanza di informazioni ufficiali, un fan di The Elder Scrolls 6: Hammerfell ha creato una sorta di reveal trailer. Il risultato è favoloso, soprattutto considerando che è stato ottenuto facendo una sorta di collage tra diversi video presi da altri giochi.

L'autore si fa chiamare Captain Hishiro et le Royaume de l'imaginaire e in questo caso è stato davvero abile a usare l'immaginazione per selezionare diverse sequenza prese di peso da altri giochi e progetti, per poi montarle assieme con in sottofondo un'immancabile musica epica.

Il risultato è eccellente, anche perché mostra una qualità grafica che solo possiamo sognare per il prossimo The Elder Scrolls VI. La serie di Bethesda, per quanto amata, ormai da tempo non è più uno dei prodotti tecnicamente di punta dell'intera industria.

Chissà che l'arrivo di Microsoft non aiuti gli studi di Bethesda a fare un salto qualitativo anche sotto il profilo tecnologico. Dopo il vero reveal trailer pubblicato ormai tanto tempo fa e le ultime dichiarazioni di Phil Spencer, che ha detto di non aver bisogno di PS5 per The Elder Scrolls 6 non si sa nulla di questo progetto. Se non che è uno dei più attesi da parte dei fan di tutto il mondo.