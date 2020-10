PS5, l'unboxing ha una data di embargo: ecco quando potremo vederlo

L'unboxing di PS5 ha una data di embargo: potremo vederlo il 27 ottobre, stando a quanto rivelato nel video di Gaming Trend che trovate in calce.

Dopo l'unboxing del DualSense realizzato da Austin Evans, ci aspettiamo dunque che i più importanti creator, giornalisti e testate internazionali aprano finalmente la confezione di PlayStation 5 davanti alla telecamera per mostrarci tutto quello che contiene.

Non è tutto: sempre secondo il filmato in calce, c'è un altro embargo che scadrà il 6 novembre ma non è ancora dato sapere a cosa sia legato. L'interfaccia utente? I giochi? Bisognerà attendere per scoprirlo.

A pochi giorni ormai dal lancio ufficiale della console Sony, fissato al 12 novembre negli USA e in Giappone, e al 19 novembre in Europa, sembra effettivamente strano che la macchina non sia stata ampiamente mostrata in azione.