Xbox Series X: nuovo unboxing in video, stavolta molto dettagliato

Xbox Series X è protagonista di un nuovo unboxing non ufficiale nel video che trovate qui sopra, realizzato da un account YouTube portoghese appena creato, a giudicare dal numero di follower.

A qualche giorno dal primo unboxing di Xbox Series X, a cui hanno fatto seguito delle foto con la confezione della console e il suo interno, ecco dunque un ulteriore sguardo al packaging della piattaforma next-gen Microsoft e a ciò che contiene.

Il filmato è in portoghese, dunque incomprensibile a meno che non conosciate la lingua, ma come detto è stato realizzato con una certa cura: la confezione viene mostrata nel dettaglio, da tutti i lati, e lo stesso accade alla console, al controller e agli accessori inclusi.

Per saperne di più in attesa del lancio, fissato al 10 novembre, date un'occhiata al nostro provato di Xbox Series X.