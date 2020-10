Dreams, l'aggiornamento di Halloween è da brividi: ecco il trailer

Dreams riceve un importante aggiornamento per Halloween, presentato da Sony e Media Molecule con il trailer che potete vedere qui sopra.

Dopo la patch 2.18 con nuovi strumenti, effetti e clip musicali, Dreams continua dunque a sorprendere la propria community e lo fa con un interessante pacchetto gratuito, I Sogni di Ognissanti.

Scaricabile gratis da tutti i possessori del gioco, questa simpatica avventura ambientata nel periodo di Halloween promette di offrire grandi atmosfere e tante emozioni, ma anche e soprattutto di strapparvi un sorriso.

Pubblicato lo scorso febbraio, Dreams consente di creare e condividere le proprie creazioni, nonché di scaricare e provare quelle realizzate dagli altri utenti in uno spazio creativo aperto e senza limiti, in cui tutto è possibile.

Sviluppato in esclusiva per PS4 dal pluripremiato studio Media Molecule, Dreams esprime appieno la sconfinata passione dei suoi creatori per la sperimentazione nelle esperienze videoludiche.