One Piece: Rufy è decisamente più sexy in questo cosplay di vanillecos

Il protagonista di One Piece, Monkey D. Rufy, conosciuto anche come Cappello di Paglia, è uno dei personaggi più amati nel mondo dei manga. È molto simpatico, coraggioso e non si arrende mai. Nonostante questo, non ci penseremmo due volte a sostituirlo, senza troppi pentimenti, con questa versione sexy proposta da vanillecos nel suo ultimo cosplay.

Anche perchè la fedeltà del costume c'è tutta: un bel cappello di paglia rotondo, un gilet rosso con grossi bottoni gialli e dei pantaloncini di jeans corti e della strana pelliccia sulle gambe. C'è anche il sorriso un po' strafottente del "Re dei Pirati", così come la cicatrice sotto l'occhio destro.

Ma se è così fedele, perchè preferiamo questo rispetto all'originale? Beh, diciamo semplicemente che questo sembra essere disegnato meglio, più in stile Nami, ci verrebbe da dire. Cosa ne pensate?

Per chi amasse questo genere di argomenti consigliamo le nostre ultime proposte, ovvero Aela la Cacciatrice di Skyrim del cosplay di Irina Meier e la graziosa e letale coniglietta Mirko di My Hero Academia nel cosplay di StrawHatLexi