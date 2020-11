My Hero Academia: la graziosa e letale coniglietta Mirko nel cosplay di StrawHatLexi

My Hero Academia può fornire materiale abbondante per i cosplay, con il suo ampio e variopinto cast di personaggi, ma tra questi Rumi Usagiyama, aka Rabbit Hero Mirko, può avere davvero un potenziale straordinario, come dimostra StrawHatLexi nella sua interpretazione del personaggio in questione, che riesce a renderlo straordinariamente grazioso e letale insieme.

La numero 5 tra le eroine di My Hero Academia, Mirko offre ampie possibilità di reinterpretazioni alquanto sexy essendo, in effetti, una coniglietta, almeno come costume da super-eroe. Con il suo fisico atletico e le lunghe orecchie bianche, non può che popolare facilmente l'immaginario dei fan della serie e StrawHatLexi ci mette sicuramente del suo, in questo caso.

La dotata cosplayer si prodiga così in una sua interpretazione decisamente fedele di Mirko, mostrandone peraltro i diversi aspetti della personalità: dal sorriso grazioso all'estrema vivacità e aggressività che può sprigionare in combattimento, come vediamo nella sequenza di foto su Instagram qui sotto.

Rumi è un personaggio particolarmente amato dell'universo di My Hero Academia proprio per la sua positiva personalità e la capacità di resistere anche a danni e ferite tremende, come dimostra nella sua battaglia senza quartiere contro Shigaraki e il suo esercito di super villain.

Notevole anche la vicinanza di aspetto tra StrawHatLexi e Mirko, cosa che rende il cosplay in questione ancora più d'impatto.

Nei giorni scorsi abbiamo mostrato anche Rosa di Final Fantasy nel cosplay di Cecinee e una Morrigan molto sexy nel cosplay di Meg Turney per Darkstalkers.