Dirt 5 su PS5 si mostra in video per la prima volta sulla console Sony

Dirt 5 si mostra finalmente in un video gameplay anche nella sua versione PS5, dopo che per diverso tempo l'abbiamo visto in azione solo su Xbox Series X e Series S, con un nuovo trailer ufficiale di Codemasters.

Il video illustra peraltro anche alcune caratteristiche specifiche della versione su console Sony, come l'uso del DualSense, dell'audio 3D e altro. Il video gameplay è commentato dal technical director David Springate, il quale mette in luce alcune di queste peculiarità specifiche della versione PS5 per il suo racing game.

Presente anche in questo caso, come nelle versioni Xbox, la modalità a 120 fps ma in maniera più particolare vengono analizzate alcune caratteristiche del controller DualSense, ovvero l'uso dei grilletti adattivi e del feedback aptico, che secondo lo sviluppatore possono rendere questo gioco di corse veramente unico grazie alle nuove sensazioni trasferite.

Presente anche il famoso audio 3D proveniente dal Tempest Engine, che consente di ottenere l'audio 7.1 utilizzando semplicemente delle cuffie standard inserite con il jack nel controller di PS5, con questo aspetto supportato particolarmente dal gioco Codemasters, a quanto pare.

Dirt 5 ha evidentemente fatto un buon effetto al lancio, con i primi voti della critica che sono ottimi. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Dirt 5 ad opera di Gianluca Scattarella.