Steam Playtest disponibile, semplifica il testing dei giochi per utenti e sviluppatori

Steam ha annunciato il lancio del sistema Steam Playtest, una piattaforma integrata all'interno del digital delivery di Valve che consentirà agli sviluppatori di organizzare in maniera molto più semplice il testing dei giochi con la collaborazione degli utenti.

Fino a questo momento, la fase di test dei giochi, nel senso delle prove tecniche per valutarne il funzionamento su vari aspetti, su Steam avveniva su invito attraverso l'invio dei codici di accesso, ma questo poteva portare a un notevole caos e pratiche scorrette come la rivendita di chiavi non autorizzata.

Steam Playtest dovrebbe semplificare il tutto e renderlo più sicuro, attraverso un'opzione ufficiale di Steam. Come riportato da Valve:

"Steam Playtest è una nuova funzionalità integrata su Steam che consente di invitare i giocatori a testare il tuo gioco senza dover gestire codici o liste di e-mail esterne. Puoi controllare quanti giocatori hanno accesso, quando aggiungerne altri, quando avviare i test e quando terminarli"

I giochi che rientrano nel programma Steam Playtest sono direttamente visibili nello store di Steam e gli utenti possono iscriversi al testing semplicemente cliccando su "Richiedi accesso". Gli sviluppatori poi possono consentire o meno l'accesso alla fase di testing con un controllo totale sulla procedura, che può poi essere disattivata semplicemente in qualsiasi momento.

Mentre i giochi si trovano in questa fase, non sono presenti come prodotto completo sullo store di Steam dunque non sono soggetti a recensioni o valutazioni di altro tipo. Il Playtest, peraltro, non sostituisce la fase di Accesso Anticipato che può anche avvenire anche in contemporanea, nel caso in cui il test si concentri su alcuni aspetti specifici di un gioco.

Potete trovare maggiori informazioni al riguardo a questo indirizzo. Nel frattempo sono appena terminati i saldi di Halloween e a questo punto siamo in attesa della prossima mandata di sconti, mentre Gabe Newell si impegna nel lancio di uno gnomo da giardino nello spazio, per beneficenza.