Gabe Newell, capo di Steam, lancerà uno gnomo da giardino nello spazio per beneficenza

Gabe Newell è un personaggio particolare, diciamo, ma in quanto uomo ricco e facoltoso, essendo il capo di Steam, può anche essere magnanimo, solo che a quanto pare lo fa a modo suo, tipo lanciando uno gnomo da giardino nello spazio, in una citazione a un elemento cult di Half-Life.

Non che l'operazione in sé abbia direttamente risvolti benefici, al di là del grande passo in avanti che verrà fatto dalla scienza e dall'uomo (e dal nano da giardino) in tale occasione, ma il buon GabeN ne ha escogitata una della sue e ha trovato il modo di fare del bene anche con questa bizzarra manovra.

Lavorando in collaborazione con Rocket Lab, Newell ha intenzione di trasmettere in streaming l'operazione gnomo da giardino nello spazio, donando un dollaro per ogni utente connesso per vedere il lancio alla sezione pediatrica dell'ospedale Starship Children Hospital in Nuova Zelanda.

Non è peraltro l'unica buona azione svolta da Newell di recente: il fondatore di Steam ha trascorso buona parte dell'anno a Auckland all'interno di un programma organizzato per "aiutare l'economia e la comunità che l'ha accolto". Nel caso non abbiate seguito la vicenda, Newell è rimasto bloccato per mesi in Nuova Zelanda non avendo lasciato il paese nel momento della chiusura dei confini come manovra di contenimento per evitare l'epidemia da Covid-19.

Alla fine, pare che il fondatore di Steam si sia trovato decisamente bene da quelle parti, decidendo anche di avviare alcune attività per il rilancio economico locale. "Newell vuole rassicurare le brave persone della Nuova Zelanda e i suoi leader", si legge nel comunicato ufficiale, "Che i suoi eccentrici tentativi di fare della carità sono ampiamente inoffensivi e non pongono minacce alla loro vita".

Rocket Lab utilizzerà l'Electron's Kick Stage per lanciare in orbita uno gnomo da giardino in titanio da 150 mm, costruito appositamente presso il Weta Workshop di Wellington, studio che è stato peraltro utilizzato per creare equipaggiamenti, attrezzature ed effetti speciali per i film del Signore degli Anelli.

Ovviamente, gli appassionati di Half-Life avranno subito colto il riferimento: lo gnomo in questione rimanda infatti Chompski, lo gnomo decorativo presente anche in Half-Life 2: Episode Two e in Half-Life: Alyx. Nel primo dei due giochi in questione, c'è un obiettivo che si sblocca portando lo gnomo con sé per un bel pezzo di gioco fino a depositarlo all'interno di un razzo, ed ecco dunque spiegato il motivo della stranezza organizzata da Newell, che con questo avrà sicuramente voluto indicare il prossimo arrivo di Half-Life 3.

Il lancio verrà effettuato presso il Launch Complex 1 a Mahia in Nuova Zelanda e le varie informazioni precise sull'evento verranno pubblicate sul sito ufficiale di Rocket Lab a partire dal 15 novembre.