PS5: per Mark Cerny senza SSD i designer hanno dovuto "imbrogliare" i giocatori

In una recente intervista col Washington Post, Mark Cerny, la mente dietro l'architettura di PS5, ha parlato a ruota libera di quello che la nuova console potrà fare. Nello specifico, grazie alla capacità di gestione dei dati possibile grazie all'SSD di PlayStation 5 i game designer saranno più liberi di creare nuove esperienze e di non dover più ingannare i videogiocatori per poter nascondere i lunghi tempi di caricamento.

Inoltre per Cerny, una novità hardware è interessante per poco tempo, la cosa fondamentale è come questa innovazioni verranno utilizzate dagli sviluppatori. Lo ha capito durante uno dei suoi tanti viaggio negli studi di sviluppo. "Prendo i creatori chiave e gli influencer di un'area specifica. E condivido con loro le idee per capire cosa siamo in grado di realizzare e come cambiare l'esperienza di gioco. E poi la creiamo".

"Uno degli aspetti principali del design di oggi ha a che fare con la gestione dei dati. Ci sono momenti in cui letteralmente - non sto inventando - un direttore creativo dirà: 'mettiamo qui l'ingresso alla tana segreta'. E il programmatore capo risponderà: "Non si adatta alla memoria" o "ok, ma avremo bisogno di una schermata di caricamento di 30 secondi che ucciderà il ritmo del gameplay" o "Che ne pensi di una lunga discesa in ascensore fino alla tana?" ha raccontato Cerny.

Chiunque abbia giocato a un videogioco moderno, è stato ingannato da uno sviluppatore di videogiochi, anche se per il suo bene. In Destiny, per esempio, ci sono lunghi corridoi e canyon tortuosi che uniscono aree che dovrebbero essere aperte. È un caricamento mascherato, che serve a separare arene distinte che si caricano in base alla direzione in cui si sta viaggiando. Se hai fatto un interminabile viaggio in ascensore in un gioco, hai sperimentato un gioco che cerca di nascondere abilmente ciò che sta facendo sottotraccia: caricare una nuova fase. Si tratta di trucchi intelligenti e tecnicamente impressionanti. Ma richiedono anche tempo per l'implementazione, dato che gli sviluppatori devono capire come aggirare i limiti hardware per dare vita ad un qualcosa che si avvicini all'ambizione del produttore del gioco. E tutto questo tempo e queste capacità intellettuali non sono spese per pensare al gioco stesso.

Quindi "quando diciamo al mondo che abbiamo inserito un SSD nell'hardware," continua Cerny "è interessante, ma è interessante per circa un mese. Ciò che lo rende qualcosa di grande è il vedere come i giochi sfrutteranno gli SSD e li utilizzeranno in vari modi. In definitiva, non è l'hardware che metti nella console. È quello che faranno i giochi. "