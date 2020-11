Silent Hill: Jessica Nigri in nuovi scatti del suo cosplay di Pyramid Head

Jessica Nigri, la più famosa cosplayer del pianeta, è spesso più conosciuta per le sue doti fisiche che per i suoi lavori. In questo caso, però, il cosplay del Pyramid Head di Silent Hill è un lavoro eccezionale, da qualunque punto lo si guardi. Perché è vero che è una versione decisamente più sexy e svestita rispetto a quella che abbiamo ammirato nei capolavori di Konami, ma è ugualmente molto fedele al soggetto originale.

Il costume, infatti, è incredibilmente dettagliato e il fatto che Jessica Nigri lo abbia realizzato con le sue mani dimostra un talento davvero sopraffino, oltre che un'avvenenza piuttosto esplicita. Del cosplay di Pyramid Head ne avevamo parlato già tempo fa, ma in occasione di Halloween la modella ha pubblicato due nuovi scatti. C'è anche un video su Youtube che mostra come ha creato il costume.

