PS5: il controller DualSense visto da molto vicino

I nostri colleghi di LegaNerd hanno pubblicato una miriade di nuove foto immortalano tutti i dettagli del controller DualSense di PS5, l'innovativo controller next-gen di Sony.

Da queste foto (c'è anche un video realizzato con la lente macro) è possibile ammirare la periferica in ogni suo piccolo dettaglio, come per esempio la texture nella parte inferiore del controller formata dai più celebri simboli di PlayStation, ovvero il cerchio, il quadrato, la croce e il triangolo. Dalle foto si nota anche come non siano stati messi a caso, ma si sovrappongano in modo da creare una superficie dalla ruvidità variabile, perfetta per avere un'ottima presa anche con le mani sudate.

Bello anche il dettaglio sulle leve analogiche che mostra anche in questo caso la rugosità pensata dai designer di Sony per rendere il più confortevoli e performanti possibile i due "funghetti".

Belle anche le foto che mostrano i tasti dorsali trasparenti, i Grilletti Adattivi o il retro del gamepad. Complimenti alla redazione di LegaNerd per gli scatti!