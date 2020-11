Fortnite: la Coppa Ghost Rider inizia il 4 novembre, tutte le informazioni da Epic Games

Fortnite sta per far partire la sua Coppa Ghost Rider, tutta incentrata sul celebre personaggio Marvel e sulla sua skin specifica, con la competizione che partirà il 4 novembre e le istruzioni pubblicate oggi da Epic Games.

Per Johnny Blaze, spiega Epic Games, il percorso per diventare Ghost Rider non è stato semplice: "Una maledizione di famiglia, apparizioni demoniache e altri sventurati eventi hanno segnato la nascita di questo ardente antieroe. I giocatori di Fortnite intraprendono una strada diversa (ma non meno impegnativa) per ottenere il costume di questa leggenda Marvel: gareggiare nella Super competizione Knock-out Marvel!"

Il 4 novembre, partirà dunque la Coppa Ghost Rider, destinata ad infiammare nel vero senso della parola la scena di Fortnite. Si tratta di combattere in terzetti e sconfiggere gli avversari insieme per poter essere tra i primi a sbloccare il costume e il dorso decorativo di Ghost Rider, che sarà esclusivo per i vincitori della competizione, con probabilmente apertura a tutti gli altri successivamente, a pagamento.

Per partecipare, è necessario assoldare due amici e partecipare alla Coppa Ghost Rider e alla MAT Knock-Out Marvel (terzetti) che inizierà mercoledì 4 novembre: si tratta di aprire la scheda Competi nella lobby del gioco, selezionare la Coppa Ghost Rider e trovare l'orario d'inizio per la nostra regione. Dopo che l'evento sarà iniziato, la playlist sarà accessibile nel menu playlist.

Epic Games rende noto che per i tornei non è disponibile l'opzione di completamento e per partecipare bisogna avere un account di livello 30 e l'autenticazione a due fattori attivata. I giocatori che partecipano alla Coppa Ghost Rider e alle due competizioni future otterranno comunque il deltaplano Nexus.

Gli altri appuntamenti con le super competizioni Marvel sono poi previsti per l'11, 18 e 21 novembre: