Genshin Impact: una Amber tutto pepe nel cosplay di annjelife

La cosplayer annjelife ha deciso di dedicare un costume ad Amber di Genshin Impact, il suo gioco preferito del momento. Non per niente di definisce una "Genshin Impact waifu" e si è vestita così per Halloween.

Annjelife: "Ultimamente sono ossessionata da questo gioco, così ho semplicemente dovuto fare il cosplay della loro ragazza copertina! Devo ringraziare @aly.brazil per questo splendido costume e ringraziare tutti quelli che si sono uniti al mio streaming di ieri! È stato così bello mangiare dolciumi e ridere insieme!"

Il costume è assolutamente fedele a quello della Amber originale, compresi i ridottissimi short e il fiocco rosso. Anche la riproduzione delle calze è un tocco niente male. Speriamo solo che nei prossimi giorni pubblichi foto migliori di questo cosplay, perché merita davvero.

