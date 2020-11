PlayStation Store, nuove offerte sui giochi PS4 con Il Pianeta degli Sconti

PlayStation Store ha dato il via a una nuova promozione, Il Pianeta degli Sconti, con tante offerte sui giochi PS4, alcune delle quali davvero imperdibili.

Si parte con la Game of the Year Edition di Sekiro: Shadows Die Twice, disponibile al prezzo più basso di sempre: 45,59 euro anziché 69,99: un'ottima occasione per recuperare il titolo targato From Software.

Abbiamo poi Mafia II: Definitive Edition e Mafia III: Definitive Edition rispettivamente a 14,99 euro anziché 29,99 e 19,49 euro anziché 29,99, anche questi i prezzi più bassi di sempre per il remake e la remaster della serie 2K Games.

A proposito di edizioni rimasterizzate, è presente fra le offerte anche The Wonderful 101: Remastered, il piacevolissimo titolo sviluppato da Platinum Games, sempre con il best price: 30,59 euro anziché 44,99.

In attesa dell'immancabile disanima sui giochi a prezzo più basso in assoluto, potete controllare l'elenco completo degli sconti visitando la pagina della promozione su PlayStation Store.