Final Fantasy: Rosa prende vita in questo sensuale cosplay di Cecinee

La Rosa Joanna Farrell è famosa per essere la prima maga bianca nella serie di Final Fantasy. Ha debuttato col quarto capitolo della serie, ma è anche tornata il Fina Fantasy IV -Interlude- e The After Years. In questo sensuale, ma accurato cosplay realizzato da Cecinee, questo personaggio prende letteralmente vita.

La bella modella, infatti, non ha dovuto fare molto per aggiungere ammiccamenti al personaggio. Gli artisti di Square Enix, infatti, avevano già realizzato un personaggio decisamente provocante, con un vestito elaborato, ma che lascia scorgere le forme dell'eroina.

E i coplay in questione non ha rinunciato a queste caratteristiche, pieno di pizzi e merletti come è. La corono dorata e le corna sugli spallacci, poi, sono la classica ciliegina sulla torta.

Cosa ve ne pare?

