The Box: ecco il Best of della quinta puntata

Vi siete persi la quinta puntata di The Box? Non c'è nessun problema! Qui sopra vi abbiamo riportato il Best of dell'ultima puntata del primo Late Show su Twitch.

Non conoscete The Box? Si tratta del primo Late Show nato su Twitch che parla di tecnologia, videogiochi e influencer in modo informale e divertente. Ci siamo anche noi, con un post show sulla next-gen.

L'ultima puntata ha avuto come ospiti il doppiatore Maurizio Merluzzo e il pro-player HALTV. La replica della quinta puntata è disponibile sul canale Twitch di The Box, ma se avete meno tempo a disposizione, questo best of è perfetto per capire il tono frivolo e divertente della trasmissione.

Ricordate che The Box tornerà il lunedì prossimo alle 20.