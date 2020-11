Assassin's Creed Valhalla su Xbox Series X e S userà gli Impulse Triggers

Osservando il retro di copertina di Assassin's Creed Valhalla scopriamo tutte le caratteristiche tecniche principali del gioco su Xbox Series X e S. Oltre allo Smart Delivery e ai 4K, Valhalla supporterà ufficialmente anche gli Impulse Triggers, ovvero l'abilità dei grilletti del pad Xbox di funzionare in maniera indipendente.

Essendo uno dei giochi di punta della line-up di lancio di Xbox Series X e S, Assassin's Creed Valhalla non poteva non sfruttare a fondo tutte le caratteristiche salienti della console di Microsoft. Anche quelle un po' meno chiacchierate.

Ovviamente sapevamo che il gioco sarebbe stato ottimizzato per Xbox Series X e che grazie allo Smart Delivery sarà giocabile indifferentemente su Xbox One e Series X e S. Inoltre sappiamo che girerà in 4K con HDR10 (a differenza di PS5, che non dovrebbe supportare i 4K nativi), che supporterà l'audio Dolby, quello DTS e che sarà un gioco in single player.

Quello che non sapevamo è che saranno utilizzati anche gli Impulse Triggers, ovvero la capacità di far funzionare in maniera indipendente i motori all'interno del gamepad che generano le classiche vibrazioni. Questo non dovrebbe garantire delle sensazioni paragonabili ai Grilletti Adattivi di PS5, ma forniranno comunque un set di vibrazioni più accurate, in grado di indicare la direzione desiderata.

Una piccola aggiunta che sarà sicuramente gradita ai fan, nella speranza che Assassin's Creed Valhalla si riveli all'altezza delle tante aspettative