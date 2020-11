Watch Dogs: Legion: il codice sorgente sarebbe stato rubato, coinvolta anche Crytek

Non ci fosse dietro un'azione illegale, si potrebbe apprezzare l'ironia della cosa. Un gioco che racconta di un gruppo di hacker è diventato bersaglio di un gruppo di hacker che, se quanto dicono si rivelasse vero, sembra abbia rubato il codice sorgente di Watch Dogs: Legion. Un file da ben 560GB. Contemporaneamente anche Crytek avrebbe subito la stessa sorte, con diversi dati sensibili che sarebbero stati sottratti dai loro server.

I responsabili del furto sono un gruppo di hacker chiamato Egregor e, a loro detta, sono riusciti a penetrare nei server di Ubisoft e Crytek rubando preziosi dati. Secondo alcuni, questi dati potranno velocizzare i tempi necessari per aggirare i sistemi anti-pirateria del gioco o per creare delle mod, nonostante il gioco non le preveda.

Da Crytek, invece, gli hacker avrebbero estrapolato "risorse e informazioni su giochi in sviluppo come Arena of Fate e Warface, ma anche del vecchio social gaming network Gface."

Non si capisce come Egregor sia riuscito ad entrare in possesso di questi dati, ma gruppi del genere, solitamente, compiono questo genere di azioni per poi chiedere un riscatto in cambio delle informazioni in loro possesso.

Ubisoft e Crytek non hanno ancora dichiarato nulla pubblicamente, una cosa che secondo IGN potrebbe voler dire che i dati rubati non vanno ad impattare sul loro business.